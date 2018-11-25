Льюис Хэмилтон: "Оставлю ли себе чемпионскую машину? В квартире мало места для нее"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен победой в квалификации "Гран-при Абу-Даби". Британец опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса.

– Особенные чувства, потому что я в последний раз управлял в квалификации этим болидом, – цитирует F1i Хэмилтона. – Конкретно эта машина дала мне массу эмоций в нынешнем сезоне. Могу ли я оставить себе машину? У меня в квартире мало места для нее. Она присоединится к музею "Мерседеса" в Штутгарте. Там каждый ею сможет полюбоваться. Хочется красиво закончить сезон.