21:05 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Особенно рад поулу, поскольку мне всегда трудно в Бразилии"

0
0
0

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что комфортно чувствовал себя на протяжении всего уикэнда в преддверии "Гран-при Бразилии". Британец завоевал очередную поул-позицию в текущем сезоне, вновь опередив напарника по команде Нико Росберга.

– Могу сказать, что я комфортно чувствовал себя в машине на протяжении всего уик-энда, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Нико ехал быстрее с каждым кругом, но мне удавалось каждый раз перекрывать его результат. Это наилучший итог, на который я мог рассчитывать, приезжая в Бразилию. Это всего-навсего моя вторая поул-позиция на Интерлагосе. Мне всегда трудно на этой трассе, поэтому я счастлив быть впереди.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38147-lyuis-kazhdyy-raz-mne-udavalos-perekryvat-rezultat-niko

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ