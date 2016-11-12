Льюис Хэмилтон: "Особенно рад поулу, поскольку мне всегда трудно в Бразилии"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что комфортно чувствовал себя на протяжении всего уикэнда в преддверии "Гран-при Бразилии". Британец завоевал очередную поул-позицию в текущем сезоне, вновь опередив напарника по команде Нико Росберга.

– Могу сказать, что я комфортно чувствовал себя в машине на протяжении всего уик-энда, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Нико ехал быстрее с каждым кругом, но мне удавалось каждый раз перекрывать его результат. Это наилучший итог, на который я мог рассчитывать, приезжая в Бразилию. Это всего-навсего моя вторая поул-позиция на Интерлагосе. Мне всегда трудно на этой трассе, поэтому я счастлив быть впереди.