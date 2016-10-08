11:18 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Очень доволен квалификацией"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен квалификацией "Гран-при Японии". Британец показал второе время, уступив партнеру по команде Нико Росбергу.

– Я доволен квалификацией, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Мы много работали по ходу уик-энда, ища правильные настройки. Перед квалификацией внесли большие изменения, поэтому я очень доволен результатом. Я сделал все, что мог. История показывает, что не обязательно стартовать с первого места, чтобы победить. Должен отметить, что Росберг проделал большую работу.

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