Льюис Хэмилтон: "Очень доволен квалификацией"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен квалификацией "Гран-при Японии". Британец показал второе время, уступив партнеру по команде Нико Росбергу.

– Я доволен квалификацией, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Мы много работали по ходу уик-энда, ища правильные настройки. Перед квалификацией внесли большие изменения, поэтому я очень доволен результатом. Я сделал все, что мог. История показывает, что не обязательно стартовать с первого места, чтобы победить. Должен отметить, что Росберг проделал большую работу.