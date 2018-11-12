Льюис Хэмилтон - о столкновении Ферстаппена и Окона: "На месте Макса поступил бы иначе"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен сам отчасти виноват в столкновении с Эстебаном Оконом на "Форс Индии", которое произошло на "Гран-при Бразилии". Француз, проигрывавший круг лидировавшему на тот момент голландцу, попытался обойти его, в результате чего произошло столкновение, и Ферстаппен потерял первое место, финишировав в итоге вторым, вслед за Хэмилтоном.

– Я видел, что случилось, – цитирует F1i Хэмилтона. – Меня это не удивило. Это не было сражением за позицию. Я повел бы себя иначе на месте Ферстаппена. Хорошо еще для него, что удалось вернуться на трассу и продолжить гонку, что никто не пострадал. Это гоночный инцидент, на мой взгляд. Макс молодой голодный волк, и это порой оборачивается против него же. Я лично горжусь своей победой и меня не волнует, что стало с другими.