Льюис Хэмилтон – о "Гран-при Монако": "Гонка с одним пит-стопом всегда бывает очень скучной"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что на "Гран-при Монако" его команда, скорее всего, будет использовать тактику с одним пит-стопом, поэтому гонка выйдет скучной.

- Я думаю, что наша цель – проведение гонки со стратегией одного пит-стопа, что не очень хорошо, - цитирует Racefans Хэмилтона. - Думаю, что нас должны вынуждать использовать разные составы – "ультрасофт"" и "гиперсофт", это было бы более захватывающе. Гонка с одним пит-стопом всегда бывает очень скучной. Особенно на тех трассах, где невозможно обгонять. Уверен, что в гонке мы сделаем лишь одну остановку.

Гонка пройдет сегодня и начнется в 16.10 по московскому времени. Хэмилтон стартует с третьей позиции.

После пяти этапов британец с 95 очками занимает первую строчку в личном зачете.