Льюис Хэмилтон: "Нужно, чтобы правила "Формулы-1" были четкими"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон призвал руководство "Формулы-1" внести ясность во многие пункты регламента. Он отметил, что правила должны быть четкими и понятными для всех гонщиков.

– Проблема не в правилах, а в том, что они "серые", – приводит Autosport. – Возьмем, к примеру, старт последней гонки, который мы как раз обсуждали. По правилам нужно находиться точно на разметке и нельзя смещать автомобиль вправо или влево. Из-за того, что на одной стороне трассы было много воды, Даниэль Риккьярдо только двумя колесами заехал на разметку. Если так можно, то здравый смысл позволит нам выстроиться в шахматном порядке на стартовой решетке. Получается очень непоследовательно: кто-то может получить наказание, а кто-то нет. Нужно, чтобы правила были четкими.

Правила не должны трактоваться каждый раз по-разному: чем они четче, тем проще нам. Никто не будет пытаться их нарушить. Сейчас всем ясно, что если просто желтые флаги, то нужно замедлиться, но если на трассе двойные желтые флаги, заканчивать круг нельзя. Больше нет такого, что гонщики слегка замедляются, а потом ускоряются в опасном повороте.