Льюис Хэмилтон: "Никогда не ставил цели сравняться с рекордом Шумахера"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон сказал, что никогда не ставил перед собой цель повторить рекорд Михаэля Шумахера. Он сделает это, если завоюет чемпионский титул.

- Честно говоря, я никогда не ставил перед собой такую цель, – цитирует Хэмилтона Autosport – В начале карьеры я хотел повторить достижения Айртона Сенны, на которого всегда стремился быть похожим. И два года назад я сравнялся с ним. Теперь я нахожусь, так сказать, на неизвестной территории. Я имею в виду, что статистика достижений Михаэля Шумахера просто невероятна, и я по-прежнему далек от него. Но у меня еще есть время. Так что я продолжу усердно работать, будет стараться и дальше делать то, что делаю сейчас. А там посмотрим, что получится

В предстоящий уик-энд в США британец может досрочно завоевать свой пятый титул и стать еще на шаг ближе к семи победам Шумахера в чемпионате.

Все о Формуле-1 - здесь.