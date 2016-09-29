23:34 29 сентября | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Не уверен, что моя машина позволит победить Росберга"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, сталкивавшийся по ходу сезона с техническими проблемами, не уверен, что его машина позволит в нынешнем сезоне опередить в борьбе за титул партнера по команде Нико Росберга. Британец за шесть гонок до конца сезона отстает от немца на восемь очков.

– Только время покажет, есть ли у меня машина, способная выиграть очередной титул, – цитирует Sky Sports Хэмилтона. – Интересно сравнить мое положение в этом сезоне относительно Росберга с предыдущими годами. Уверен ли я, что могу его победить? Нет, не уверен. Я сделаю все, что от меня зависит. Подведем итоги в конце сезона.

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