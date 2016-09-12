22:47 12 сентября | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Не против, если к нам с Росбергом подберутся соперники"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил: как и его напарник Нико Росберг, он не против, чтобы соперники подтянулись как можно ближе на "Гран-при Сингапура". В прошлом году у немецкой команды возникли проблемы на трассе "Марина-Бэй", где безоговорочным лидером оказался Себастьян Феттель из "Феррари".

- Я надеюсь, что в этом году нам не будет так сложно, как в прошлом, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Однако я не против, если "Феррари" окажется даже более конкурентоспособной по сравнению с нами. Росберг, думаю, тоже только за, чтобы кто-то смог вклиниться между нами. Тем не менее, мы все равно хотели бы завоевать дубль для нашей команды.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36423-hemilton-ne-protiv-esli-k-nam-s-niko-podberutsya-soperniki

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