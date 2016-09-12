Льюис Хэмилтон: "Не против, если к нам с Росбергом подберутся соперники"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил: как и его напарник Нико Росберг, он не против, чтобы соперники подтянулись как можно ближе на "Гран-при Сингапура". В прошлом году у немецкой команды возникли проблемы на трассе "Марина-Бэй", где безоговорочным лидером оказался Себастьян Феттель из "Феррари".

- Я надеюсь, что в этом году нам не будет так сложно, как в прошлом, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Однако я не против, если "Феррари" окажется даже более конкурентоспособной по сравнению с нами. Росберг, думаю, тоже только за, чтобы кто-то смог вклиниться между нами. Тем не менее, мы все равно хотели бы завоевать дубль для нашей команды.