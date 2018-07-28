Льюис Хэмилтон: "Не ожидали такого результата"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен квалификацией "Гран-при Венгрии". Она проходила в дождевых условиях, а второе время показал партнер британца по команде Валттери Боттас.

– Это здорово, когда оба пилота на первом ряду, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Мы не ожидали этого. "Феррари" была быстра все выходные, а мы делали все возможное, чтобы наверстать упущенное. Дождь пошел прямо по ходу квалификации, и все оказались в равных условиях. Все пытались найти баланс. Сделаем все, чтобы оставить "Феррари" позади и в гонке.