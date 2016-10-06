Льюис Хэмилтон: "Не хотел проявить неуважение к журналистам"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон подчеркнул, что не хотел обидеть журналистов на традиционной пресс-конференции перед "Гран-при Японии". Во время коллективной пресс-конференции гонщик отвлекался на свой телефон, размещая в соцсетях картинки и общаясь с фанатами, что возмутило британскую прессу.

– Пресс-конференция проходит одинаково уже десяток лет, – цитирует F1i Хэмилтона. – Это не вина журналистов. Просто такой формат. Болельщики тоже имеют право задать нам вопросы. Я просто хотел получить удовольствие от общения и не хотел проявить неуважение к кому-либо. Некоторые слишком серьезно о себе думают.