Льюис Хэмилтон: "Не хочу делиться данными с партнером по команде"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон против обмена данными с партнером по команде. Он подчеркнул, что попросил команду не делиться его находками и настройками с Валттери Боттасом.

– Я делаю свою работу, стараюсь, а другой человек может это использовать, – цитирует Motorsport Хэмилтона. – Не хочу, чтобы мой партнер по команде видел мою работу. Я попросил об этом команду. Мне кажется это несправедливым. У него своя игра, у меня – своя. Например, каждый из нас сам выбирает момент торможения, атаки, тип резины. А у кого-то будет соблазн просто скопировать вас: "О, он тормозит на пять метров позже. Попробую-ка и я". Это мне не нравится. Каждый пилот всего должен добиться сам, сам должен найти оптимальное состояние, оптимальные варианты.