Льюис Хэмилтон: "Не думал, что "Феррари" будет такой быстрой"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, ставший пятым в квалификации "Гран-при Сингапура", отметил, что его удивила скорость гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. По словам британца, он выжал максимум из машины.

– У нас каждый год сложности в Сингапуре. Мы знали, что этот год не станет исключением, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Я ожидал, что "Ред Булл" покажет хорошую скорость, однако не думал, что "Феррари" будет такой быстрой. Не представляю, откуда у них эта скорость. Тем не менее, впереди у нас будут гонки, где "Мерседес" покажет себя.

Надежда остается. Я выжал максимум из машины. На этой трассе очень сложно обгонять. Обычно здесь выстраивается поезд из автомобилей. Для нас главное – хорошо стартовать, нужна также стратегия. Нужно провести гонку мудро. Это марафон, а не спринт.