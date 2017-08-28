Льюис Хэмилтон назвал решение о вызове сейфти-кара "чушью собачьей"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что в использовании сейфти-кара для уборки трассы на воскресном "Гран-при Бельгии" не было никакой необходимости. В пылу момента 32-летний британец обозвал это решение "чушью".

– Думаю, что виртуальная машина безопасности здесь вполне бы подошла. На второй прямой не было вообще никаких обломков, их было немного на первой, но на следующем круге все было убрано, – цитирует CRASH Хэмилтона. – Все эти круги мы проехали за сейфти-карами, что было на руку нашим соперникам. Казалось, все играет против нас.

Напомним, что обломки на трассе появились вследствие столкновения напарников по команде "Форс Индии" Серхио Переса и Эстебана Окона.