Льюис Хэмилтон: "Наконец я оставил позади все проблемы с балансом"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, показавший лучший результат в квалификации "Гран-при Японии", отметил, что машина была прекрасно сбалансирована. Британец установил новый рекорд круга на трассе в Сузуке – 1.27,319.

– Ранее на Сузуке мне не удавалось найти правильный баланс машины, поэтому квалификации на этой трассе у меня не получались, приводит слова Хэмилтона autosport.com.ru. – Наконец я оставил позади все проблемы с балансом, потому что инженеры и механики проделали отличную работу. Должен отметить, что машина на Сузуке просто бесподобна. Было бы здорово, если бы ты ощутил это.

Честно говоря, с каждым годом у меня становилось все меньше шансов завоевать поул здесь, и я делал все возможное, чтобы выиграть квалификацию. Валттери Боттас также проехал отличный круг, однако на стартовой решетке он получит штраф. Тем не менее у него будет возможность отыграться в воскресенье.

Мы усердно работали над машиной. Надеюсь, она хорошо проявит себя в гонке. S-образные повороты Сузуки убивают шины. Я хочу верить, что завтра все для нас сложится успешно.

Конечно, пилоты "Феррари" также покажут свою скорость, как и всегда, однако мы постараемся оставить из позади.