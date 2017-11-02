Льюис Хэмилтон: "Надеюсь еще побороться с Алонсо"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон надеется, что в следующем сезоне "Макларен" будет конкурентоспособен. Четырехкратный чемпион мира рассчитывает на борьбу с Фернандо Алонсо, который остался в британской команде.

– Подождем, посмотрим, каким будет "Макларен" на моторах "Рено", это хорошие двигатели, – цитирует F1i Хэмилтона. – В моем сердце эта команда все еще занимает особое место. Надеюсь, что в следующем году "Макларен" выступит намного лучше. Также надеюсь, что Алонсо будет успешнее на новой машине. Это сильнейший гонщик, с которым здорово бороться. Хочется иметь больше противостояний с ним в будущем. В этом году мне понравилось бороться с Феттелем.