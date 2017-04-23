Льюис Хэмилтон: "Надеюсь, еще наступит период, когда за победы с нами будут бороться "Уильямс" и "Макларен"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон надеется, что команды "Макларен" и "Уильямс" вернутся в число лидеров "Формулы-1". 32-летний гонщик ушел из "Макларена" в конце 2012 года, после чего выиграл 33 гонки и два титула чемпиона мира в составе новой команды.

– Мне грустно видеть, что в "Формуле-1" "Уильямс" и "Макларен" не вернулись в число лидеров, – приводит Motorsport слова Хэмилтона, – "Уильямс" несколько лет переживал спад, а теперь такое же с "Маклареном".

К таким командам как "Феррари", "Мерседес" и "Макларен" испытываешь яркие чувства – из-за того, какие за них выступали гонщики, из-за побед в чемпионатах мира, которые они одерживали в годы, когда я смотрел гонки по телевизору.

Надеюсь, что в моей карьере в "Формуле-1" еще наступит период, когда за победы с нами будут бороться "Уильямс" и "Макларен", и в группе топ-команд будет представлены самые сильные конюшни – это будет потрясающе. Надеюсь, они снова вернутся.