Льюис Хэмилтон: "На "Гран-при США" чувствую себя как дома"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы на "Гран-при США" в Остине поблагодарил болельщиков за поддержку. Он также подчеркнул, что сделает все, чтобы обойти Нико Росберга в чемпионской гонке. После сегодняшнего успеха Хэмилтон сократил отставание в общем зачете партнера по команде, финишировавшего вторым, до 26 очков.

– Болельщики невероятно поддерживают нас, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Именно вы, фаны, делаете этот "Гран-при" особенным. Спасибо всем за то, что пришли на гонку. Я доволен победой. Мне всегда нравится выступать на этом автодроме – здесь я чувствую себя как дома. Команда проделала фантастическую работу для того, чтобы мы оказались на высшей ступени. Чемпионская гонка? Я постараюсь сделать все возможное, чтобы настигнуть Нико, однако в этом сезоне он выступает фантастически".