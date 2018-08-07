Льюис Хэмилтон: "Мы еще должны догнать "Феррари" по производительности"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что его команда отстает от "Феррари" в развитии машины. При этом сам Хэмилтон в чемпионате опережает Себастьяна Феттеля на 24 очка, а "Мерседес" впереди "Феррари" в Кубке конструкторов на 10 очков.

– Я мог только мечтать, что мы окажемся в таком положении, учитывая все факторы и наше положение относительно "Феррари", – цитирует F1Today Хэмилтона. – Я доволен, что к летней паузе одержал подряд две победы. Обычно во второй части чемпионата мы прибавляем, поэтому хочется возобновить чемпионат еще мощнее. Нужно поработать, чтобы продвинуться вперед и догнать "Феррари" по производительности.