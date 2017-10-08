Льюис Хэмилтон: "Мог только мечтать о таком отрыве"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не ожидал такого увеличения отрыва в общем зачете чемпионата мира после "Гран-при Японии". Британец победил, а Себастьян Феттель из "Феррари" не финишировал, поэтому отрыв Хэмилтона от него вырос до 59 очков.

– Я мог бы только мечтать о таком отрыве, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Всем обязан команде, которая хорошо поработала. В Японии очень дружелюбная публика, нас постоянно поддерживали. Благодарю за это. Трасса была фантастической. Команда провела невероятную работу. Макс Ферстаппен был очень хорош, преследовал меня, провел отличную гонку, так что победить было непросто.