Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:11 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Мне очень приятно выиграть в Италии, хотя местным болельщикам нелегко это принять"


Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после "Гран-при Италии" выразил непонимание в связи с большим отставанием конкурентов из "Феррари". Британец, стартовавший с поула, в итоге защитил свое место и финишировал первым.

– Не понимаю, почему во время практики "Феррари" к нам были ближе, чем во время гонки, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Сегодня я блестяще чувствовал свой болид. Мне очень приятно выиграть в Италии, хотя, конечно, местным болельщикам нелегко это принять, но, в конце концов, в этот уикэнд мы действовали лучше.

})(window.document); } } }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); } });
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий