Льюис Хэмилтон: "Мне очень приятно выиграть в Италии, хотя местным болельщикам нелегко это принять"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после "Гран-при Италии" выразил непонимание в связи с большим отставанием конкурентов из "Феррари". Британец, стартовавший с поула, в итоге защитил свое место и финишировал первым.

– Не понимаю, почему во время практики "Феррари" к нам были ближе, чем во время гонки, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Сегодня я блестяще чувствовал свой болид. Мне очень приятно выиграть в Италии, хотя, конечно, местным болельщикам нелегко это принять, но, в конце концов, в этот уикэнд мы действовали лучше.