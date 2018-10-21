Льюис Хэмилтон: "Мне нужны были сильные круги"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после квалификации "Гран-при США" отметил, что на трассе получилась плотная борьба. Британец выиграл поул, опередив своего конкурента Себастьяна Феттеля. Немец стал вторым, но завтра стартует пятым из-за штрафа.

- Это была очень важная квалификация. Получилась плотная борьба, - приводит ВВС слова Хэмилтона. - Мне нужны были сильные круги, потому что ситуация была пограничная. Второй круг оказался лучше первого, потому что поначалу трасса была грязной и скользкой, но становилась все быстрее.

Надеюсь, завтра погода будете лучше, чтобы всем было интересно наблюдать за ней. Посмотрим, что получится. Соперники из "Феррари" быстры.