Льюис Хэмилтон: "Мне говорили, что Феттель ударил меня в Баку не нарочно"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вернулся к инциденту с Себастьяном Феттелем во время "Гран-при Азербайджана". Немец на "Феррари" тогда нарочно ударил машину британца, посчитав, что тот слишком замедлился в режиме машины безопасности.

– Самое худшее в Баку было то, что некоторые из людей, с которыми я общался после инцидента, сказали мне, будто Феттель сделал это не нарочно, – цитирует Sky Sports Хэмилтона. – Я до сих пор очень хорошо помню, что сказал им в ответ: "Разве вы не понимаете, что мы в "Формуле-1", на вершине автоспорта? Неужели вы думаете, что мы не умеем управлять машиной на прямой?" И подобные разговоры были даже со старшими комиссарами ФИА. Тогда они признали, что я могу быть прав. А я задавался вопросом, смотрели ли они вообще гонку.