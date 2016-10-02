09:04 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Мерседес" ждет тяжелая гонка"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выигравший квалификацию "Гран-при Малайзии", отметил, что его ждет тяжелая гонка. По мнению британца, многое будет зависеть от старта.

– Болельщики в Сепанге нас горячо поддерживают – это очень здорово! Поул по итогам вчерашней квалификации меня очень порадовал, наша команда, как всегда, работает отлично, но сегодня нас ждет тяжелая гонка, – цитирует F1News Хэмилтона. – На тренировках темп "Мерседеса" на длинных сериях кругов был неплохим, но здесь очень длинный разгон в сторону первого поворота, так что многое будет зависеть от хорошего старта. Надеюсь, мне удастся удачно расположить машину на трассе. Кроме того, сегодня очень жарко, по-моему, асфальт уже прогрелся до 56 градусов, что серьезно скажется на работе резины, но я постараюсь аккуратно с ней обращаться.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/news/f1-115682.html

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