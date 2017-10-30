Льюис Хэмилтон: "Мерседес" великолепен последние пять лет"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поблагодарил команду, в составе которой завоевал титул чемпиона мира-2017. На "Гран-при Мексики" он занял девятое место и досрочно оформил четвертое в карьере чемпионство. На старте гонки он столкнулся с Себастьяном Феттелем на "Феррари".

- У меня был хороший старт, не знаю, что произошло на третьем повороте. Я дал Феттелю достаточно пространства, - цитирует BBC Хэмилтона. - Спасибо семье и команде. "Мерседес" великолепен последние пять лет.

Все это кажется нереальным. Гонка сложилась не так, как мне хотелось. Отставание было 40 секунд, но я никогда не сдаюсь.

Трансляция "Гран-при Мексики"