Льюис Хэмилтон: "Мерседес" испытывал проблемы". Нам есть над чем поработать"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что команда испытывала определенные проблемы в первых двух практиках на "Гран-при Монако", однако отметил неплохое состояние болидов.

- Это был хороший день, мы избежали каких-то повреждений и это уже позитив, - цитирует официальный сайт "Мерседеса" Хэмилтона. - Еще вчера я говорил, что "Ред Булл" здесь будет быстр, что мы и увидели. "Мерседес" же испытывал проблемы. На некоторых отрезках машина была хороша, а на некоторых не очень. Нам есть над чем поработать, но мы в неплохом состоянии и в гораздо лучшем, чем были в прошлом году. В Монако мы ближе к ""Ред Буллу" и "Феррари", чем я ожидал, но все-таки уступаем несколько десятых. Чтобы включиться в борьбу за победу, их надо отыграть. Нужно продолжать работу с настройками и понять, можем ли мы выжать из потенциала болида что-то еще.

В двух свободных заездах британец показал четвертое время, пропустив вперед двух гонщиков "Ред Булла" Даниэля Риккьярдо и Макса Ферстаппена, а также Себастьяна Феттеля из "Феррари". Хэмилтон уступил показавшему самый лучший результат Риккьярдо 0,695 секунды. Его партнер по "Мерседесу" Валттери Боттас расположился на шестом месте (+ 0,801).