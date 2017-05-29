Льюис Хэмилтон: "Мерседес" был силен, но ситуация изменилась"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после "Гран-при Монако" высоко оценил класс соперников из "Феррари". Он отметил, что итальянская конюшня является серьезным конкурентом.

– Создается впечатление, что машина "Феррари" работает везде, поэтому следующие 14 гонок будут невероятно сложными, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – На протяжении старта сезона у итальянской команды был сильнейший автомобиль. В прошлом году наш автомобиль также был силен почти на всех трассах, но ситуация изменилась.

Сейчас наша машина не работает так, как мы от нее ждем в каждой гонке. Но чем больше гонок мы проедем, тем больше узнаем об автомобиле и тем сильнее станем.