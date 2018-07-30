Льюис Хэмилтон: "Команда проделала потрясающую работу"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на "Гран-при Венгрии".

- Какой прекрасный день, какая отличная машина! Команда проделала потрясающую работу, – цитирует британца Autosport. – Перед началом уик-энда мы понимали, что "Феррари" будет очень быстра на этой трассе. Поэтому очень здорово заработать такое количество очков – это приятный бонус для нас. Я очень доволен нашими выступлениями в нескольких последних гонках. Мы должны сильно провести вторую половину сезона. План на каникулы? Я не собираюсь лежать на пляже. Буду активно тренироваться и готовиться ко второй половине чемпионата.

Гонщик стал победителем "Гран-при Венгрии" в шестой раз, это новый рекорд трассы.