01:53 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Когда уже закончится удача Росберга?"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил недоумение по поводу везения партнера по команде Нико Росберга на протяжении всего сезона. По ходу гонки "Гран-при Бразилии" Макс Ферстаппен из "Руд Булл" потеснил Робсергу на третью позицию. Однако "Ред Булл" принял ошибочное решение, позвав его на пит-стоп за промежуточной резиной, ведь после этого дождь только усилился. Из-за этого команда вынуждена была повторно звать Ферстаппена в боксы за дождевой резиной. После этого он сумел прорваться из глубины пелотона на третье место, но до Росберга уже было не дотянуться.

– Невероятно, сколько еще это будет продолжаться? RBR допустила ошибку с промежуточной резиной, – приводит Autosport слова Хэмилтона, который ответил на вопрос об удаче Росберга. – Когда команда сообщила мне, что другие пилоты переходят на промежуточные шины, я подумал, что все они сошли с ума. При такой погоде они бы никак не доехали до финиша – им бы пришлось снова ехать в боксы. Жаль, что именно так и случилось. Но я ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, они будут принимать более мудрые решения в Абу-Даби.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38194-lyuis-hemilton-kogda-uzhe-zakonchitsya-udacha-rosberga

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RedMack2

Всё куплено, Льюис, всё куплено) Смирись. Походу Тото занёс доктору Марко и Хорнеру)))

02:35

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