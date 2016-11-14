Льюис Хэмилтон: "Когда уже закончится удача Росберга?"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил недоумение по поводу везения партнера по команде Нико Росберга на протяжении всего сезона. По ходу гонки "Гран-при Бразилии" Макс Ферстаппен из "Руд Булл" потеснил Робсергу на третью позицию. Однако "Ред Булл" принял ошибочное решение, позвав его на пит-стоп за промежуточной резиной, ведь после этого дождь только усилился. Из-за этого команда вынуждена была повторно звать Ферстаппена в боксы за дождевой резиной. После этого он сумел прорваться из глубины пелотона на третье место, но до Росберга уже было не дотянуться.

– Невероятно, сколько еще это будет продолжаться? RBR допустила ошибку с промежуточной резиной, – приводит Autosport слова Хэмилтона, который ответил на вопрос об удаче Росберга. – Когда команда сообщила мне, что другие пилоты переходят на промежуточные шины, я подумал, что все они сошли с ума. При такой погоде они бы никак не доехали до финиша – им бы пришлось снова ехать в боксы. Жаль, что именно так и случилось. Но я ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, они будут принимать более мудрые решения в Абу-Даби.