Льюис Хэмилтон: "Как могут "Уильямс" и "Макларен" проигрывать три секунды после первого круга?"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что интерес к "Формуле-1" может упасть из-за низкой конкуренции. По его словам, разница между худшими и лучшими тут слишком велика.

– Посмотрите на MotoGP, там гонщики сражаются на протяжении всего заезда, от начала до конца. Это очень интересно, – цитирует Motorsport Хэмилтона. – "Формула-1" может оставаться сильнейшей гоночной серией, но не должно быть такой большой разницы между первыми и последними. Как могут "Уильямс" и "Макларен" проигрывать три секунды после первого же круга? Это огромная разница. Нужно подумать о правилах, которые уменьшат этот разрыв.