Льюис Хэмилтон: "Идите вперед к своей цели и никогда не сдавайтесь"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после "Гран-при Мексики" поблагодарил болельщиков за поддержку. В гонке он занял девятое место и досрочно оформил четвертое в карьере чемпионство.

– Я должен сказать большое спасибо всем сотрудникам "Мерседеса" в Бриксуорте и Брэкли за тяжелый труд, – цитирует Sky Sports F1 Хэмилтона. – Они совершили огромный подвиг, выиграв Кубок конструкторов, и помогли мне достичь этого успеха. Я никогда не сдаюсь – таков подход всей нашей команды.

Большое спасибо всем болельщикам за поддержку. Мы одинаково вдохновляем друг друга. Продолжайте идти вперед к своей цели и никогда не сдавайтесь. Надеюсь, мой успех – это хороший пример. Мне многим приходилось жертвовать, но я, несмотря ни на что, шел вперед, в том числе благодаря вам. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Мы проигрываем и выигрываем вместе.