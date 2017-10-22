Льюис Хэмилтон: "Хотел, чтобы квалификация продолжалась дольше"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы в квалификации "Гран-при США" остался доволен своим выступлением и отметил, что условия на трассе были непростыми из-за встречного ветра.

– Из-за ветра условия на трассе были очень непростыми, – цитирует Autosport.com Хэмилтона. – Встречный ветер существенно мешал в первом вираже. Направление ветра по ходу круга постоянно менялось. Но именно поэтому мы обожаем эту трассу. Чувствую себя великолепно, свежо и здорово. Честно говоря, я хотел, чтобы квалификация продолжалась дольше. Последний круг в моем исполнении был не самым лучшим, но до этого момента все было отлично.

Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при США"