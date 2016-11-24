Льюис Хэмилтон: "Горжусь тем, как выступал Росберг в этом сезоне"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отдал должное Нико Росбергу за стабильное выступление в уходящем сезоне. К заключительному "Гран-при Абу-Даби" немец подошел, опережая британца на 12 очков в турнирной таблице.

– Если не брать во внимание фактор конкуренции между нами, я могу сказать, что горжусь выступлениями Росберга в этом году, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Мне приятно выступать с таким напарником в одной команде.

Если я смогу захватить лидерство, то должен отрываться от соперников как можно дальше. Когда я привезу своему напарнику 30 секунд, это будет серьезным психологическим ударом. Такой сценарий для меня является более ценным, чем оттеснение товарища на другие машины. Да, этот план звучит заманчиво, но на практике это довольно сложно воплотить в реальность. В Абу-Даби есть две зоны действия DRS, поэтому такая тактика не может считаться очень выгодной.

На протяжении последних двух лет Нико стартовал здесь на подиуме – он очень быстр в Абу-Даби. Я, в свою очередь, постараюсь показать свою скорость в 2016-м. Это моя единственная цель.

Чемпионат складывается не так, как я надеялся. Это был трудный сезон со своими взлетами и падениями, но я научился превращать негатив в позитив. Ранее в 2016-м мне уже удалось преодолеть гандикап в 43 очка. В последней гонке может случиться все что угодно. Нужно делать свою работу с позитивным настроем. Я начну уик-энд именно с такой психологией.