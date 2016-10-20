Льюис Хэмилтон: "Гонки – продолжение моей жизни и моего тела"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил важность влияния гонок на его жизнь. Британец считает, что именно благодаря любви к своему делу он достиг больших результатов в своей карьере.

– Я часто слышу, как говорят о моей эмоциональной реакции, и о том, что я должен быть счастлив, даже когда проигрываю, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Но думаю, это говорят люди, которые забывают, насколько активно я выкладываюсь в этом виде спорта. Чем бы ты ни занимался, всегда должен выкладываться полностью. Гонки являются частью моей жизни с восьми лет. В буквальном смысле это продолжение моей жизни и моего тела. Это может показаться странным, но я чувствую именно так. Думаю, именно поэтому я так хорош в своем деле. Я чувствую это не только головой, но и сердцем, грудью, животом, задом, шеей – всем.