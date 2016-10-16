Льюис Хэмилтон: "Гонкам будет не хватать Дженсона Баттона"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон тепло отозвался о своем соотечественнике и пилоте "Макларена" Дженсоне Баттоне, который в 2017-м уступит место основного гонщика команды Стоффелю Вандорну. Баттон пропустит следующий сезон и, возможно, вернется за руль "Макларена" в 2018-м.

– Он был фантастическим пилотом на протяжении многих лет, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Это большой человек в мире гонок. Он много дал этому спорту. Я прекрасно помню, как смотрел дома по телевизору первый "Гран-при" с его участием. Тогда я учился в школе и надеялся, что однажды тоже смогу туда попасть. Невероятно то, что теперь мы оба выступаем в "Формуле-1".

На протяжении следующего года он будет наслаждаться жизнью вне гонок. Мы будем по нему скучать, и "Королевским гонкам" будет его не хватать, но когда-нибудь все мы уйдем из спорта. Но жизнь продолжается. Я уверен, что Дженсон сможет проявить себя и в других, более серьезных начинаниях