08:34 | Формула-1

Льюис Хэмилтон: "Феттель не пустит меня в "Феррари", у него есть право вето"


Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос журналиста о возможности перехода в "Феррари" на пресс-конференции перед Гран-при Монако.

- Да у него (Себастьяна Феттеля) там есть право вето, так что этого не случится, - цитирует британца Autosport.

Феттель ответил:  - Нет у меня никакого права. Я был бы не против. Но, честно говоря, сейчас я доволен нашими взаимоотношениями с Кими Райкконеном.

Британский гонщик - четырехкратный чемпион мира.

 

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/50813-lyuis-hemilton-o-perehode-v-ferrari-u-fettelya-veto-menya-ne-pustit

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