Льюис Хэмилтон: "Феттель не пустит меня в "Феррари", у него есть право вето"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос журналиста о возможности перехода в "Феррари" на пресс-конференции перед Гран-при Монако.

- Да у него (Себастьяна Феттеля) там есть право вето, так что этого не случится, - цитирует британца Autosport.

Феттель ответил: - Нет у меня никакого права. Я был бы не против. Но, честно говоря, сейчас я доволен нашими взаимоотношениями с Кими Райкконеном.

Британский гонщик - четырехкратный чемпион мира.