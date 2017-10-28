22:35 | Формула-1

Льюис Хэмилтон: "Феттель и Ферстаппен проделали отличную работу"


Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил надежду, что ему удастся побороться за победу на "Гран-при Мексики". Лидер сезона в квалификации показал третий результат, проиграв Себастьяну Феттелю из "Феррари" и Максу Ферстаппену из "Ред Булла".

- Феттель и Ферстаппен проделали отличную работу. Я сделал все возможное на последнем круге, - цитирует Sky Sports Хэмилтона. -  Возможно, мог бы быть еще на пару десятых быстрее, но этого все равно было бы недостаточно. Но мы все еще настроены на победу - я надеюсь навязать борьбу хотя бы одному из них.

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