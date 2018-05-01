Льюис Хэмилтон: "Феттель четыре раза менял темп перед рестартом. Это недопустимо"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил возмущение поведением гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля в гонке "Гран-при Азербайджана". Британцу не понравилось, как немец менял темп перед рестартом после первого появления машины безопасности.

– В правилах говорится, что нельзя ускоряться, замедляться, потом снова повторять это, когда машина безопасности уходит с трассы, – цитирует F1i Хэмилтона. – Недопустимо блокировать машину, которая находится сзади, а потом ускоряться. Если бы не было этого правила, все так и поступали бы, удивляя своих конкурентов. Но нам не разрешается менять траекторию и темп. Это против правил. Лично я никогда так не поступал. Феттель же в Баку сделал это раза четыре. Это создает опасный прецедент, позволяющий лидеру так себя вести.