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12:53 | Формула-1

Льюис Хэмилтон: "Ферстаппен проделал фантастическую работу"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена из "Ред Булла" за успешное выступление на "Гран-при Малайзии". Ферстаппен, которому накануне исполнилось 20 лет, одержал вторую победу в карьере.

- Искренне поздравляю Макса, - цитирует BBC Хэмилтона. - С днем рождения! Он проделал фантастическую работу. Гонка была довольно сложной, они были сильнее нас сегодня. Чувствую себя хорошо, но с машиной нужно поработать. Мы не смогли побороться за победу сегодня.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джерри. Без Тома.

Мальчик быстро растет. Уже 30!

13:05

Футбольные лыжи

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена из "Ред Булла" за успешное выступление на "Гран-при Малайзии". Ферстаппен, которому накануне исполнилось 30 лет, одержал вторую победу в карьере. - Вы что, Максимке 45, он на подиуме опять!)))

13:02

george64

"Фух, пронесло!" - выдохнул Люся, когда Максик проехал мимо и не задел. )) За то и поблагодарил.

13:00