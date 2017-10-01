Льюис Хэмилтон: "Ферстаппен проделал фантастическую работу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена из "Ред Булла" за успешное выступление на "Гран-при Малайзии". Ферстаппен, которому накануне исполнилось 20 лет, одержал вторую победу в карьере.
- Искренне поздравляю Макса, - цитирует BBC Хэмилтона. - С днем рождения! Он проделал фантастическую работу. Гонка была довольно сложной, они были сильнее нас сегодня. Чувствую себя хорошо, но с машиной нужно поработать. Мы не смогли побороться за победу сегодня.
Джерри. Без Тома.
Мальчик быстро растет. Уже 30!
13:05
Футбольные лыжи
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена из "Ред Булла" за успешное выступление на "Гран-при Малайзии". Ферстаппен, которому накануне исполнилось 30 лет, одержал вторую победу в карьере. - Вы что, Максимке 45, он на подиуме опять!)))
13:02
george64
"Фух, пронесло!" - выдохнул Люся, когда Максик проехал мимо и не задел. )) За то и поблагодарил.
13:00