Льюис Хэмилтон: "Ферстаппен проделал фантастическую работу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена из "Ред Булла" за успешное выступление на "Гран-при Малайзии". Ферстаппен, которому накануне исполнилось 20 лет, одержал вторую победу в карьере.

- Искренне поздравляю Макса, - цитирует BBC Хэмилтона. - С днем рождения! Он проделал фантастическую работу. Гонка была довольно сложной, они были сильнее нас сегодня. Чувствую себя хорошо, но с машиной нужно поработать. Мы не смогли побороться за победу сегодня.