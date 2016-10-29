07:55 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Феррари" в пятницу показала свой максимум"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что он не боится конкуренции со стороны "Феррари". Во время второй практики на "Гран-при Мексики" британец показал второй результат, уступив Себастьяну Феттелю.

- Я действительно не выжал максимума из своих кругов и моих шин, - приводит Crash.net слова Хэмильтона. - Очевидно, они не так быстры, как это необходимо. Возможно, в субботу все будет лучше, посмотрим. Думаю, "Ферари" будет бороться с нами в квалификации. Но они показали все, на что способны. В гонке посмотрим, кто чего достоин на самом деле.

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