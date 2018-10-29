Льюис Хэмилтон: "Это была ужасная гонка. Чемпионат я выиграл не в Мексике"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после "Гран-при Мексики" отметил, что провел не самую лучшую гонку. Британец финишировал четвертым, что позволило ему выиграть пятый чемпионский титул в карьере.

- Гонка была ужасной. Я отлично стартовал, но не знаю, что случилось потом, - приводит Sky Sports слова Хэмилтона. - Я просто старался довезти машину до финиша. Сейчас у меня очень странные ощущения. Чемпионат я точно выиграл не здесь.

Я победил в нем путем упорной работы во многих гонках. Я с 13 лет с "Мерседесом", чтобы добиться этого. Не смог бы оказаться здесь без своей семьи и той работы, которую делал мой отец.