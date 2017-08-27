Льюис Хэмилтон: "Это был хороший бой"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен гонкой "Гран-при Бельгии". Британец одержал победу, а Себастьян Феттель из "Феррари" стал вторым.

– Это был отличный бой, – цитирует F1i Хэмилтона. – Себастьян жестко атаковал, но я должен был победить. Очень приятно видеть столько болельщиков из Великобритании, хоть они и утопали в оранжевом море. Спасибо команде, которая проделала фантастическую работу.

Я впервые сюда приехал в 1996 году с отцом. Это особое место, колыбель автоспорта. Надеюсь, что после этой гонки некоторые молодые люди захотели стать пилотами. Нужно стремиться к исполнению желаний.