Льюис Хэмилтон: "Есть много причин моей неудачи в Сочи"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о причинах неудачи на "Гран-при России". На трассе в Сочи британец стал лишь четвертым.

– Причиной такого неудачного выступления в Сочи стало большое количество небольших трудностей, которые скопились в одну комплексную проблему, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Я не могу выделить что-то одно. Это сбило нас с верного пути. Все дело в проблеме с шинами. Оптимальное температурное окно в работе шин довольно узкое и на протяжении всего уик-энда в Сочи мне не удавалось его найти.