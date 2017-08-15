Льюис Хэмилтон: "Если я уйду из "Мерседеса", то уйду и из "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что не представляет себя в "Формуле-1" вне этой команды. По его словам, слухи о возможном уходе не имеют под собой основания.

– Если я уйду из "Мерседеса", то уйду и из "Формулы-1", – цитирует F1i Хэмилтона. – Эта команда имеет подходящую для меня философию, она создана для победы и постоянного прогресса. Я часто вижу информацию о возможном переходе в "Феррари", но не понимаю, зачем мне нужно было бы менять команду. Я всегда был связан с "Мерседесом". Это моя семья.