Льюис Хэмилтон: "Доволен своим результатом в Монако"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, финишировавший седьмым в гонке "Гран-при Монако", заявил, что доволен итоговым результатом. Он стартовал с 13-й позиции. Гонщик также добавил, что ему было сложно управлять болидом на протяжении всего уик-энда.

Хэмилтон занимает второе место в личном зачете, отставая от идущего первым пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля на 25 очков.

– У меня самые умные стратеги, и они говорили, что лучший результат, на который мы можем рассчитывать – это десятое место, – цитирует Sky Sports Хэмилтона. – Я сохранял позитивный настрой, атаковал на пределе и доволен итоговым результатом.

Утром у меня было ужасное ощущение, не спал практически всю ночь. Но сейчас, заработав очки, я могу быть доволен и двигаться дальше. По ходу этого уик-энда машиной было очень сложно управлять.