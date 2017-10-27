Льюис Хэмилтон: "Для меня было бы привилегией бороться с Риккьярдо в одной команде"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о том, что в 2019 году его команда может подписать Даниэля Риккьярдо. Австралиец до конца 2018 года имеет контракт с "Ред Буллом".

– Риккьярдо фантастический гонщик, было бы привилегией бороться с ним в одной команде, – цитирует Motorsport Хэмилтона. – Этот человек всегда приносит позитив команде. Думаю, что с ним было бы очень интересно. Хотя не уверен, что кто-то хочет оказываться со мной в одной команде. Это не обязательно лучший вариант для другого гонщика. Но может пойти на пользу – поможет расти. В "Ред Булле" сейчас хорошая конкуренция, они помогают друг другу развиваться.