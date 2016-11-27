18:29 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Честно говоря, чувствую себя прекрасно"

0
0
0

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не расстроен итогом сезона – в личном зачете британец стал вторым, не сумев опередить партнера по команде Нико Росберга. При этом в заключительной гонке в Абу-Даби Хэмилтон одержал победу, а немец стал вторым.

– Честно говоря, я чувствую себя прекрасно, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Благодарю свою семью за поддержку, спасибо команде. Кажется, это моя 32-я победа с тех пор, как я перешел в эту команду. И, конечно, большие поздравления Нико. Это его первый титул. Прекрасная работа.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ