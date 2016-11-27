Льюис Хэмилтон: "Честно говоря, чувствую себя прекрасно"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не расстроен итогом сезона – в личном зачете британец стал вторым, не сумев опередить партнера по команде Нико Росберга. При этом в заключительной гонке в Абу-Даби Хэмилтон одержал победу, а немец стал вторым.

– Честно говоря, я чувствую себя прекрасно, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Благодарю свою семью за поддержку, спасибо команде. Кажется, это моя 32-я победа с тех пор, как я перешел в эту команду. И, конечно, большие поздравления Нико. Это его первый титул. Прекрасная работа.