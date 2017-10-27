Льюис Хэмилтон: "Цель - сделать жизнь Феттеля и "Феррари" невыносимой"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что у него никогда не было варианта с продолжением карьеры в "Феррари". Британец подчеркнул, что постарается максимально осложнить жизнь конкурентам.

– Я фанат бренда "Феррари", – цитирует F1i Хэмилтона. – Любой гонщик был бы рад выступать за "Феррари" в "Формуле-1". Но у меня такого варианта никогда не было. Если бы "Феррари" хотела меня заполучить, ко мне обратились бы. Я хочу работать с теми, кому нужен.

А в нынешнем состоянии я буду счастлив осложнить жизнь "Феррари" еще на несколько лет. Феттель только что продлил контракт с ней до 2020 года. Поэтому цель "Мерседеса" и моя – сделать жизнь Себастьяна и "Феррари" невыносимой на ближайшие годы.