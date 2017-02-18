17:08 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Будущее "Формулы-1" - в городских гонках"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон хочет появления в календаре чемпионата мира "Гран-при Нью-Йорка". По его словам, новые владельцы "Формулы-1" могут увеличить число городских гонок.

– Думаю, будущее "Формулы-1" – в уличных гонках, – цитирует F1i Хэмилтона. – Надеюсь, появление американских владельцев позволит увеличить число городских трасс. Было бы здорово проехать в центре Нью-Йорка. Еще одна гонка в США нужна. Чаще всего автодромы расположены не очень близко к городам, так что болельщикам приходится ехать до трассы, что не очень удобно.

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Материалы REN-TV

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