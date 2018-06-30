Льюис Хэмилтон: "Боттас заслужил поул"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что его напарник по команде Вальттери Боттас заслужил победу в квалификации "Гран-при Австрии". Сегодня Боттас опередил Хэмилтона на 19 тысячных и займет первое место на стартовой решетке в гонке.

- Хорошо, что мне удалось прибавить по сравнению с первой попыткой. Вальттери сегодня уже в самом начале финальной сессии проехал невероятный круг, тогда как я сам допустил ошибку, - цитирует Sky Sports Хэмилтона. - Но мой второй быстрый круг получился неплохим – мы снова займем весь первый ряд стартового поля, для нашей команды это отличный результат, ну а Вальттери заслужил поул.

Гонка "Гран-при Австрии" пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.